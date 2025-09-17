Россия
18:55, 17 сентября 2025Россия

Замглавы администрации президента России Козак подал в отставку

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подал в отставку. Об этом сообщило РБК со ссылкой на два источника, знакомых с решением чиновника.

По их словам, Козак написал заявление об уходе с поста по собственному желанию на минувших выходных. Предположительно, чиновник рассматривает возможность перехода в бизнес. На среду, 17 сентября, запланирована его встреча с коллективом администрации президента.

Козак является одним из давних соратников президента России Владимира Путина, с которым они работали еще в 1990-х в мэрии Санкт-Петербурга, который на тот момент возглавлял Анатолий Собчак. После избрания Путина на первый срок в 2000 году Козак занял должность замруководителя, а затем и первого замруководителя администрации главы государства, в 2004 году перейдя на работу в правительство. Впоследствии он занимал должности полномочного представителя президента в Южном федеральном округе, министра регионального развития и вице-премьера. В 2020 году Козак вернулся в администрацию президента, возглавляемую Антоном Вайно, на пост его заместителя.

Ранее стало известно о возможном назначении замглавы Россотрудничества Игоря Чайки на должность главы нового управления по стратегическому сотрудничеству и партнерству в администрации президента. По словам источника РБК, на данный пост, «собеседовались многие», но Игорь Чайка «хочет много работать и уже много работает».

ЖЗЛ
