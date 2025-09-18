Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:02, 18 сентября 2025Мир

Папа Римский исключил реформы в отношении женщин и однополых браков

Папа Римский Лев XIV исключил реформы в отношении женщин и однополых браков
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа Римский Лев XIV исключил изменение ключевой доктрины об однополых браках (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и женщинах-дьяконах после вызвавшего разногласия папства его предшественника Франциска. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на интервью американской журналистки Элиз Энн Аллен для книги «Папа Лев XIV: гражданин мира, миссионер XXI века».

Понтифик указал, что его подход к католикам из сообщества ЛГБТ будет таким же, как и у его предшественника: доброжелательное отношение без изменения церковного учения. «Я пытаюсь сказать то, что Франциск очень ясно выразил, когда сказал: "todos, todos, todos". Всех приглашают войти, но я не приглашаю человека из-за его принадлежности к какой-либо конкретной идентичности. Я приглашаю человека, потому что он сын или дочь Бога», — сказал Папа.

70-летний Лео также ослабил ожидания относительно острого вопроса о женщинах-дьяконах — потенциально исторической реформы, которую Франциск призвал католических экспертов изучить. «В данный момент я не намерен менять учение Церкви по этому вопросу», — сказал Лео, хотя и добавил, что «конечно, готов продолжать прислушиваться к людям».

Ранее стало известно, что Папа Римский Лев XIV причислит итальянского подростка Карло Акутиса, известного как «покровитель интернета», к лику святых.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл планы «А» и «Б» в конфликте с Россией. В чем они заключаются?

    Российская «Депеша» оказалась серьезным прорывом

    Оборудование нефтегазовой компании загорелось после удара ВСУ по югу России

    Российский студент надел костюм горничной и поплатился

    Очевидцы рассказали о резком химическом запахе после удара ВСУ по заводу Газпрома

    105-летний мужчина раскрыл простой секрет долголетия

    Выстрелившие в российскую туристку в Турции мужчины на мотоцикле попали на видео

    Папа Римский исключил реформы в отношении женщин и однополых браков

    Опубликовано видео с огромным столбом дыма после сообщения об атаке ВСУ на регион России

    Жена российского чиновника ответила на сообщения о лечении солдат ВСУ в ее отеле в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости