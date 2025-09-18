Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:57, 18 сентября 2025Россия

Глава РПЦ назвал храмы «бензоколонками»

Патриарх Кирилл назвал храмы бензоколонками божественной энергии
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал храмы «бензоколонками» божественной энергии, передает РИА Новости.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) пояснил, что в храмах прихожане могут преодолеть скорби и выстроить правильный жизненный путь.

Кирилл посетил в Астане строящийся духовно-просветительский центр Казахстанского митрополичьего округа в честь Всех святых, в земле Казахстанской просиявших, где освятил храм во имя преподобного Сергия Радонежского.

До этого патриарх рассказал, что собравший в Москве 400 тысяч участников крестный ход испугал неверующих.

В самой РПЦ прогнозировали, что на мероприятие придет меньше участников — только 20 тысяч.

7 сентября желающие верующие преодолели маршрут до Новодевичьего монастыря длиной около шести километров.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жену российского вице-губернатора обвинили в том, что в ее европейском отеле лечат бойцов ВСУ. Что об этом известно?

    Использование доллара в мировых расчетах упало до минимума за полтора года

    Россиянам назвали направления для бюджетного отдыха на новогодних каникулах

    Раскрыт способ подглядеть за кулисами за известными артистами

    В Москве водитель заблокировал проезд скорой помощи с пациентом

    Во Франции нашли решение кризиса в отставке Макрона

    Женщина нашла на фотографиях со своей свадьбы незнакомца и раскрыла его тайну

    В России у подростка остановилось сердце после тренировки по самбо

    Оскандалившегося мытьем грунтовых дорог мэра уволили в связи с утратой доверия

    Польша назвала число обученных украинских солдат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости