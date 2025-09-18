Глава РПЦ назвал храмы «бензоколонками»

Патриарх Кирилл назвал храмы бензоколонками божественной энергии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал храмы «бензоколонками» божественной энергии, передает РИА Новости.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) пояснил, что в храмах прихожане могут преодолеть скорби и выстроить правильный жизненный путь.

Кирилл посетил в Астане строящийся духовно-просветительский центр Казахстанского митрополичьего округа в честь Всех святых, в земле Казахстанской просиявших, где освятил храм во имя преподобного Сергия Радонежского.

До этого патриарх рассказал, что собравший в Москве 400 тысяч участников крестный ход испугал неверующих.

В самой РПЦ прогнозировали, что на мероприятие придет меньше участников — только 20 тысяч.

7 сентября желающие верующие преодолели маршрут до Новодевичьего монастыря длиной около шести километров.