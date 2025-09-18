Польша проигнорировала предложение России после инцидента с дронами

Польша не ответила России на предложение о консультациях по инциденту с дронами

Польша не отреагировала на предложение России о проведении консультаций в связи с инцидентом с беспилотниками, проникшими в воздушное пространство страны. Об этом сообщила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает РИА Новости.

Она отметила, что «обеспокоенная Варшава» также не ответила на вопрос об отсутствии реакции с ее стороны на инициативу Москвы. «Ведь если действительно есть озабоченность в связи с эскалацией напряженности и интерес в купировании рисков безопасности, тогда стороны садятся за стол переговоров и ищут варианты выхода из сложившейся ситуации», — указала Жданова.

В ночь на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польскую границу. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.