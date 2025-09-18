Популярный диджей назвал отличие москвичей от жителей других городов

Диджей Руденко: Переехавшие в Москву люди целеустремленнее, чем москвичи

Популярный российский диджей Леонид Руденко заявил, что переехавшие в Москву жители других городов более целеустремленные, чем москвичи. Главное их отличие друг от друга он назвал в интервью журналу WomanHit.

По словам музыканта, тот факт, что он родился и вырос в столице, немного мешает карьере вместо того, чтобы помогать ей. «Абсолютное большинство известных людей в российском шоу-бизнесе — не москвичи. Я думаю, это обусловлено тем, что когда люди приезжают — видят этот масштаб, эти цены, то хотят обязательно здесь остаться, чего-то добиться. И они работают денно и нощно. А если ты здесь родился, это — твой дом, ты можешь где-то и схалявить», — считает Руденко. Диджей отметил, что, как правило, у приезжих из других городов в Москву людей больше мотивации, чем у коренных жителей, поскольку первое время «им негде спать».

