13:05, 22 августа 2025Экономика

Артемий Лебедев охарактеризовал Москва-сити словами «полная дичь»

Дизайнер Лебедев назвал бессмысленным комплекс Москва-Сити
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев не разделяет восторгов по поводу комплекса Москва-Сити. Своим мнением насчет эстетики и удобства делового центра он поделился в выпуске обзора новостей, который доступен во «ВКонтакте».

Несмотря на высотные рекорды и экзотичность локации блогер считает Москва-Сити бессмысленным проектом. «Я всегда стараюсь обходить его за пять километров, вообще не приближаться туда», — признался Лебедев. По его наблюдениям, лишь для того, чтобы найти вход в здание или припарковаться, в Москва-Сити нужно закладывать не меньше 45 минут, а на то, чтобы спуститься за кофе, — 15 минут. Навигацию по комплексу Лебедев характеризует словами «черт ногу сломит», а ситуацию с лифтами называет «полной дичью».

В целом, как считает дизайнер, красота делового центра способна впечатлить только приезжих из деревень и хорошо смотрится лишь в кадре, с высоты птичьего полета. «Ни один нормальный москвич к Москва-Сити никогда не подойдет», — заключил он.

Ранее Лебедев раскритиковал барельеф со Сталиным в московском метро. Скульптуру дизайнер назвал «проходной» и усомнился в профессионализме художников, занимавшихся ее реконструкцией. Памятный барельеф был воссоздан к 90-летнему юбилею столичного метрополитена и изображает генералиссимуса на Красной площади в окружении трудящихся и детей.

