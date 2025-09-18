Интернет и СМИ
20:32, 18 сентября 2025

Популярный в России блогер пожаловался на большое число краж в крупном европейском городе

Украинский блогер Шевцов заявил, что в Неаполе высокий уровень преступности
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Napolipress / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Популярный в России украинский блогер и стример Алексей Шевцов пожаловался на обилие краж в Неаполе. О путешествии в этот крупный европейский город он рассказал в видео, опубликованном на YouTube.

По словам Шевцова, в Неаполе один из самых высоких уровней преступности в Италии. Он пояснил, что там процветают мелкие преступления — преимущественно кражи, в том числе карманные.

«Оставите хорошую машину не в самом благополучном районе, будьте уверены — утром там не будет стекла и всего содержимого этой машины», — сказал блогер. При этом Шевцов подчеркнул, что за две недели в Неаполе он сам не столкнулся с воровством.

Ранее российский стендап-комик Сергей Орлов рассказал, что посетил неблагополучный район Лос-Анджелеса и поразился обилию в нем бездомных и наркозависимых. Он описал свои впечатления от поездки словами «какая жесть».

.
