Популярный в России блогер пожаловался на большое число краж в крупном европейском городе

Украинский блогер Шевцов заявил, что в Неаполе высокий уровень преступности

Популярный в России украинский блогер и стример Алексей Шевцов пожаловался на обилие краж в Неаполе. О путешествии в этот крупный европейский город он рассказал в видео, опубликованном на YouTube.

По словам Шевцова, в Неаполе один из самых высоких уровней преступности в Италии. Он пояснил, что там процветают мелкие преступления — преимущественно кражи, в том числе карманные.

«Оставите хорошую машину не в самом благополучном районе, будьте уверены — утром там не будет стекла и всего содержимого этой машины», — сказал блогер. При этом Шевцов подчеркнул, что за две недели в Неаполе он сам не столкнулся с воровством.

