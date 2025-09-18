Популярный японский ресторан решил открыть филиал на Луне

Бренд «Тануки» приобрел сертификат на участок на Луне

Ресторанный бренд «Тануки» приобрел участок на Луне в районе Моря Спокойствия. Данная информация зафиксирована сертификатом в реестре «Лунного Посольства в России», который был предоставлен «Ленте.ру» компанией.

«Это поистине историческое событие для компании и для всех любителей японской кухни», — сообщили в «Тануки».

В компании добавили, что даже «разрабатывают концепцию космического ресторана, который обещает стать настоящим гастрономическим прорывом». При этом в ближайшее время в заведениях сети можно будет попробовать первые лунные позиции из меню ресторана.

Подтверждение приобретения участка «Тануки» на Луне «Лунное Посольство» в России

Ранее рестораны «Тануки» пообещали подарить помирившимся бывшим пожизненное бесплатное обслуживание во всех заведениях бренда.

