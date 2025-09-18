Посольство прокомментировало ситуацию с задержанным в США россиянином

РИАН: Посольство следит за ситуацией с задержанным в США россиянином Постовым

Дипмиссия наблюдает за ситуацией, сложившейся с 44-летним гражданином России Денисом Постовым, которого ранее задержали сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей посольства.

«Посольство в курсе ситуации и следит за ней», — пояснил собеседник агентства.

Россиянин должен предстать перед американским миграционным судом, завила сторона защиты. Его обвиняют в незаконном экспорте микроэлектроники. До этого мужчина был арестован по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства дронов.

Как сообщалось ранее, иммиграционные власти США задержали россиянина Дениса Постового. Американские власти обвинили мужчину в нарушении экспортного контроля. По словам его адвоката Уильяма Коффилда, сейчас защита добивается освобождения россиянина под залог.