Посольство прокомментировало ситуацию с задержанным в США россиянином

РИАН: Посольство следит за ситуацией с задержанным в США россиянином Постовым
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Дипмиссия наблюдает за ситуацией, сложившейся с 44-летним гражданином России Денисом Постовым, которого ранее задержали сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей посольства.

«Посольство в курсе ситуации и следит за ней», — пояснил собеседник агентства.

Россиянин должен предстать перед американским миграционным судом, завила сторона защиты. Его обвиняют в незаконном экспорте микроэлектроники. До этого мужчина был арестован по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства дронов.

Как сообщалось ранее, иммиграционные власти США задержали россиянина Дениса Постового. Американские власти обвинили мужчину в нарушении экспортного контроля. По словам его адвоката Уильяма Коффилда, сейчас защита добивается освобождения россиянина под залог.

