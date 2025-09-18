Мир
Президент Бразилии высказался о Трампе

Президент Бразилии Лула да Силва призвал Трампа не считать себя императором мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал главу США Дональда Трампа перестать считать себя «императором мира». Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».

По словам бразильского лидера, он никогда не пытался звонить Трампу для обсуждения американские пошлины, потому что тот «никогда не хотел говорить». Он отметил, что хозяин Белого дома объявлял о своих решениях в соцсетях вместо того, чтобы вести диалог в «цивилизованной манере».

Лула да Силва добавил, что у него сложились более тесные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, чем с Трампом, так как они знакомы уже много лет. «У меня нет отношений с Трампом, потому что, когда Трамп был избран впервые, я не был президентом. У него отношения с [экс-президентом Бразилии Жаиром] Болсонару, а не с Бразилией», — сказал он.

