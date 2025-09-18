Наука и техника
Президент РАН пообещал «ближе к 2036 году» отправить миссию на Венеру

Красников: Россия ближе к 2036 году может отправить миссию на Венеру
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Россия ближе к 2036 году и даже раньше может отправить миссию на Венеру, пообещал президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Заявление академика передает РИА Новости.

«Венера — ближе к 2036 году. Постараемся и пораньше, но сначала — Луна», — сказал глава РАН.

По его словам, в программе развития российской космической отрасли есть беспрецедентно большой задел, связанный с финансированием научного космоса.

В августе Красников заявил, что российскую автоматическую межпланетную станцию «Венера-Д» запустят к Венере, известной как «русская планета», в 2035 году.

В ноябре 2021-го Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора госкорпорации «Роскосмос», сообщил, что если Россия к 2030 году не запустит миссию к Венере, то «вывалится» из тройки космических держав.

