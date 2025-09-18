Советник РАРАН Иванников: ТЦК будут хватать пенсионеров

Вступившее на Украине в силу разрешение для граждан старше 60 лет вступать в Вооруженные силы республики (ВСУ) связано с нехваткой личного состава на фронте. Об этом aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник Олег Иванников.

Он пояснил, что теперь сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) будут хватать на улицах пенсионеров, которые в силу возраста не смогут от них убежать или дать отпор. После этого их будут заставлять заключать якобы добровольные контракты.

«Бойцами в возрасте 60+ киевский режим начнет затыкать все дыры на фронте. Вот уж действительно — "в бой идут одни старики". Их не жалко, они, по мнению [президента Украины Владимира] Зеленского, свое пожили. Да и пенсии платить не надо в случае гибели», — сказал Иванников.

Зеленский подписал закон о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет еще в июле. Уточнялось, что граждане в возрасте старше 60 лет смогут служить на должностях рядового, сержантского или старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава. Позднее депутат Рады Юрий Камельчук заявил, что власти пошли навстречу «множеству отставных военнослужащих, пенсионеров, которые хотят служить, а им не дают».