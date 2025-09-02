В Раде нашли способ восполнить личный состав ВСУ

Нардеп Камельчук: Украина может пополнять ряды ВСУ военными пенсионерами

Ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно пополнять благодаря призыву отставных военнослужащих, пенсионеров. Такое заявление сделал нардеп Юрий Камельчук в эфире украинского YouTube-канала «Суперпозиция».

«Есть еще много отставных военнослужащих, пенсионеров, которые хотят служить, а им не дают. Да, мы сделали изменения в законодательстве, позволившие в принципе добровольно служить после 60», — заявил он.

Депутат Верховной Рады также отметил, что возможно вернуть в ВСУ военных, самовольно покинувших части, но для этого требуется заменить командование, чьи приказы игнорируются из-за недостатка авторитета.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет. Уточнялось, что граждане в возрасте старше 60 лет смогут служить на должностях рядового, сержантского или старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава.