Раскрыто меню Трампа в Великобритании

В Великобритании Трампа угостили любимым шампанским Черчилля и портвейном

Пул журналистов Белого дома обнародовал меню и винную карту государственного банкета в Виндзорском замке в честь визита президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Великобританию. Так, гостям было предложено любимое шампанское Уинстона Черчилля.

Шампанское Pol Roger, Extra Cuvée de Réserve было выбрано, поскольку американский лидер часто выражал восхищение Черчиллем. После ужина гостям подали портвейн Warre's 1945 Vintage Port «в знак почтения» Трампу как 45-му и 47-му президенту Штатов, а также коньяк Hennessy 1912 Cognac Grande Champagne, изготовленный в год рождения его матери

При этом известно, что глава США алкогольных напитков не употребляет.

В честь американского президента создали коктейль под названием Transatlantic Whisky Sour — «британско-американскую интерпретацию» классического коктейля виски сауэр. Помимо этого, гостям подавали панна-котту из кресс-салата с пармезановым песочным печеньем и салатом из перепелиных яиц. Основным блюдом стал баллотин из курицы по-норфолкски в кабачках с соусом из тимьяна. На десерт была подана «бомба» из ванильного мороженого с кентским малиновым сорбетом и сливами «Виктория».

Ранее Трамп рассказал, что не пьет спиртное из-за боязни алкогольной зависимости. По словам американского президента, на его решение не пить повлияла ситуация с его ныне покойным старшим братом Фредом.