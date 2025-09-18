Раскрыты подробности дела о фрагментах тела в багажнике авто популярного певца

TMZ: Найденные в машине певца D4vd фрагменты тела принадлежат пропавшей девочке

Фрагменты тела, обнаруженные в багажнике машины, которая принадлежит американскому певцу D4vd (настоящее имя — Энтони Берк), принадлежат пропавшей 15-летней девочке. Об этом пишет TMZ.

Экспертиза показала, что останки принадлежат Селесте Ривас, которая исчезла в апреле 2024 года в Калифорнии. По словам ее матери, у девушки был некий возлюбленный по имени Дэвид. Опознать Селесту удалось в том числе по татуировке на пальце «Shhh...» — такой же, как у D4vd.

Отмечается, что установлена дата кончины Ривас — 8 сентября. Причина пока не названа, поскольку полиции необходимо провести дополнительное расследование.

Сам исполнитель находится в туре по городам США. По словам его представителя, Берк знает об инциденте и готов сотрудничать со следствием.

10 сентября стало известно, что полиция в США обнаружила сумку с фрагментами тела в багажнике машины, принадлежащей D4vd. Сообщалось, что автомобиль «Тесла» оставили на парковке за несколько дней до этого. Правоохранители прибыли на место из-за жалоб прохожих на устойчивый резкий запах.