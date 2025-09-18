Силовые структуры
Раскрыты подробности о суде над бывшим главным кадровиком Минобороны

РИАН: Дело генерала Кузнецова о взятках на 80 млн рублей направят в военный суд
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Уголовное дело в отношении бывшего начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова будет рассмотрено одним из военных судов Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

Как уточнил собеседник агентства, после ознакомления материалы уголовного дела направят в прокуратуру, а уже после этого их передадут в суд, чтобы рассмотреть по существу. Суд определяется по месту совершения преступления, отмечает источник.

Ранее стало известно, что сумма вменяемой фигуранту взятки выросла до 80 миллионов рублей. При этом следствие по делу завершилось.

Кузнецов был задержан 13 мая 2024 года. В тот момент ему вменялось получение взятки в виде дома и участка на общую сумму 30,5 миллиона рублей от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. Свою вину генерал не признает.

