Раскрыты траты Петросяна на празднование 80-летия

Mash: За празднование юбилея Петросян заплатил около 400 тысяч рублей

Празднование 80-летия обошлось юмористу Евгению Петросяну в примерно 400 тысяч рублей. Траты российского артиста на торжество раскрыло издание Mash в Telegram.

Сообщается, что Петросян праздновал юбилей с супругой Татьяной Брухуновой и двумя детьми в элитной усадьбе «Времена года» в Тверской области. По данным Mash, юморист арендовал дом стоимостью 85 тысяч рублей за сутки на четыре дня, заплатив 350 тысяч рублей. «В распоряжении именинника, супруги и детей были: три спальни, гостиная, три санузла и собственный пирс. Юбиляр передвигался по территории на бесплатном гольф-каре, чтобы не уставать. Завтрак подавали в формате шведского стола», — также отметило издание.

Праздничный ужин, отмечается в сообщении, прошел в ресторане «Куропатки» на территории усадьбы. Mash добавило, что, встретив Петросяна в заведении, журналисты издания попытались поздравить его с юбилеем. «Я с помоишниками не разговариваю!» — отреагировал артист.

16 сентября Петросяну исполнилось 80 лет. С юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин. Он назвал юмориста замечательным артистом и пожелал ему здоровья и творческого долголетия.