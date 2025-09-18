Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:29, 18 сентября 2025Мир

Раскрыты возможные даты 19-го пакета санкций ЕС против России

Politico: ЕК может представить новый пакет санкций против РФ 19 или 22 сентября
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Virginia Mayo / AP

Европейская комиссия (ЕК) может представить новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России 19 или 22 сентября. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

«Еврокомиссия сообщила послам стран ЕС, что им следует ожидать пакет санкций либо в пятницу, либо в понедельник», — сказано в сообщении.

Новый пакет антироссийских санкций планировалось озвучить 16 сентября, но в итоге выяснилось, что представление отложено. Глава Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен на фоне этого заявила, что ограничения в рамках 19-го пакета ЕС коснутся криптовалют, банков и энергетики.

В июле европейцы включили в 18-й пакет санкций 41 юридическое лицо, 18 из которых зарегистрированы в ряде третьих стран, включая КНР. Китай в ответ ввел санкции в отношении двух банков из Евросоюза.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две девушки и переодетый в старушку украинский диверсант. ФСБ предотвратила покушение на главу оборонного предприятия РФ

    В СПЧ призвали ужесточить наказание за домогательства мигрантов к россиянкам

    Похудевший сын Шварценеггера показал фигуру топлес

    Врач призвал перед утренним кофе совершить важное для здоровья действие

    Раскрыты возможные даты 19-го пакета санкций ЕС против России

    В Пентагоне обеспокоились из-за кампании Трампа против наркокартелей

    Президент РАН пообещал «ближе к 2036 году» отправить миссию на Венеру

    ВСУ потеряли большую часть штурмовых групп в Сумской области

    Появились подробности о затолкавших туалетный ершик в рот девочке российских школьницах

    Фон дер Ляйен столкнулась с новыми обвинениями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости