13:36, 18 сентября 2025Интернет и СМИ

Решение Польши закрыть границу с Белоруссией сочли «удушающим» для Европы

Politico: Закрытие польско-белорусской границы угрожает торговле ЕС и Китая
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Решение Польши закрыть границу с Белоруссией угрожает торговле Евросоюза (ЕС) с Китаем. Об этом предупредило издание Politico.

Журналисты выпустили материал под заголовком «Закрытие Польшей границы грозит удушить торговлю ЕС с Китаем». «Закрытие границы затрагивает торговый маршрут, по которому перевозится 90 процентов железнодорожных грузов между Китаем и ЕС», — говорится в статье. На этот коридор сейчас приходится 3,7 процента всей торговли между Евросоюзом и КНР, также отметили в Politico.

Уточняется, что решение Варшавы может навредить и польским компаниям. «Полное закрытие границы — это важная проблема, причем не только для транспорта и логистики, но и для всей экономики», — заявил директор по стратегическим проектам польской отраслевой ассоциации Transport&Logistics Артур Калишяк.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о решении закрыть границу с Белоруссией. Причиной такой меры, по словам политика, стали совместные военные учения Белоруссии и России «Запад-2025». Глава МВД Польши Марчин Кервиньский сказал, что Варшава откроет границу с Белоруссией, когда будет уверена в отсутствии угроз для своих граждан.

