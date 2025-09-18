Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:52, 18 сентября 2025Силовые структуры

Росгвардейцы уничтожили украинские расчеты РЭБ и пункты управления БПЛА

Росгвардия уничтожила украинские расчеты РЭБ и пункты управления БПЛА
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Росгвардия

В Харьковской области военнослужащие Росгвардии уничтожили украинские расчеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пункты управления БПЛА. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, разведывательный дрон Росгвардии заметил станцию радиоэлектронной борьбы в районе города Волчанск, рядом находились пункты управления беспилотниками. Координаты цели были переданы в штаб, после чего минометные расчеты 116-й бригады особого назначения Росгвардии нанесли удар.

Ранее в Черниговской области спецназ Росгвардии показал видео уничтожения замаскированного минометного расчета ВСУ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две девушки и переодетый в старушку украинский диверсант. ФСБ предотвратила попытку покушения на главу оборонного предприятия РФ

    Спрос на автомобили из-за рубежа в России взлетел

    В Кремле назвали месяц проведения прямой линии Путина

    Погоду в Москве в выходные определит атлантический циклон

    Жилые дома оказались повреждены в российском регионе после удара ВСУ

    Россиянам рассказали о правильном формировании финансовой подушки

    Россияне стали интересоваться ипотекой на несколько месяцев

    Европа столкнулась с большой проблемой

    Зеленский двумя буквами объяснил перспективы конфликта с Россией

    Россиянку в одном платье нашли без сознания на парковке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости