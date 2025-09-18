Экономика
17:52, 18 сентября 2025Экономика

Россиянам назвали важное право при аренде жилья

Юрист Кульпина: Арендаторы вправе вселить в съемную квартиру своих детей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россияне могут без согласия собственника вселить в съемную квартиру своих детей и временно зарегистрировать их по месту проживания. Важное право назвала арендаторам юрист по недвижимости Елена Кульпина, пишет «Москва 24».

«Квартиросъемщик без согласия собственника может сделать детям временную регистрацию. Правда, только в том случае, если она есть у него самого и точно на такой же срок», — уточнила специалистка.

Кроме того, квартиранты имеют право расторгнуть договор аренды в любой момент, предупредив владельца за три месяца или более короткий срок, который предусмотрен документом. При этом собственник может расторгнуть договор досрочно только через суд и в исключительных случаях — например, если арендаторы не оплачивали жилье.

Ранее собственников предупредили, что за нарушения при сдаче квартир им грозят штрафы. Так, если жильцы квартиры иностранцы, то их нужно поставить на миграционный учет в течение семи рабочих дней, а если они являются гражданами России — оформить им временную регистрацию.

