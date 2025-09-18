Россия
08:36, 18 сентября 2025

Российские подростки сломали туалеты в новой гимназии ради видео для TikTok

В Красноярске подростки сломали туалеты в гимназии №9 ради видео для TikTok
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kras Mash

В Железнодорожном районе Красноярска подростки сломали туалеты в новой гимназии № 9 ради видео для TikTok. Об этом стало известно Telegram-каналу Kras Mash.

По данным российского издания, учащиеся разнесли кабины, разбросали бумагу. Кроме того, они привели в негодность туалет для инвалидов.

Сами хулиганы заявили, что проделывают все это ради «реставрации» школы. Один из учеников шутливо назвал себя депутатом местного Заксобрания, а своих друзей — подчиненными.

До этого сообщалось, что в Зеленограде 12-летний мальчик сломал спину, когда проводил эксперимент с лифтом.

Ребенок захотел проверить на прочность канат. С этой целью он привязал один его конец к поручню лифта, а другой обмотал вокруг талии. Затем он отправил лифт на третий этаж.

Освободиться от троса мальчику помогли взрослые, они же вызвали медиков.

