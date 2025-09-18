Бывший СССР
Российский боец проник в блиндаж ВСУ и уничтожил двух солдат

Сержант Шавалеев в одиночку проник в блиндаж ВСУ и уничтожил двух военных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Сержант Вооруженных сил (ВС) России Динир Шавалеев в одиночку смог проникнуть в блиндаж противника и уничтожил двух украинских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Во время штурма Динир скрытно подобрался к блиндажу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Использовав гранату, он зашел на опорный пункт и уничтожил двух украинских бойцов.

В результате действий российского сержанта группа штурмовиков смогла закрепиться на объекте, где находился склад противника со стрелковым оружием и боеприпасами.

Ранее военнослужащий с позывным Линза попал под обстрел ВСУ во время форсирования реки в Днепропетровской области. Чтобы выжить, он спрятался под воду и на протяжении получаса дышал через стебель камыша.

