Российский штурмовик полчаса провел под водой и выжил под обстрелом ВСУ

Российский штурмовик спрятался от обстрела ВСУ под водой и выжил

Военнослужащий с позывным Линза попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время форсирования реки в Днепропетровской области. Чтобы выжить, он спрятался под воду и на протяжении получаса дышал через стебель камыша. Об этом сообщает РИА Новости.

«Командир поставил задачу пересечь реку [в районе населенного пункта Новопетровское] и поинтересовался, кто умеет плавать ... Мне пришлось идти первым», — поделился военнослужащий. Однако во время операции группу российский бойцов атаковал FPV-дрон. Его удалось оперативно уничтожить, но вскоре после этого по штурмовикам начал «работать» вражеский миномет.

Тогда Линза лег в воду, сломал камыш, и при помощи этой трубки дышал. В итоге он получил контузию левого уха, ранения ноги и ступни. На другой берег его перебросили сослуживцы. Часть его группы продолжила выполнение задачи и уничтожила противника.

Ранее сообщалось, что раненый российский боец две недели полз из украинского тыла до позиций ВС России.