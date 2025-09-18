Российский командир рассказал о новых БПЛА под Ореховом

РИА Новости: 9 из 10 ударных дронов РФ поражают цель на запорожском направлении

Новые российские ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), используемые под Ореховом, эффективнее поражают цель на запорожском направлении. Об этом рассказал командир расчета БПЛА с позывным Вохан в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что новые дроны сложнее заглушить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это позволяет точнее наносить удары по целям, подчеркнул командир.

«Мы, в принципе, хорошо с ними работаем. Насколько точно, сказать сложно, но если брать 10 дронов, то 8-9 дронов точно попадают в цель», — рассказал Вохан.

Ранее движение «Народный фронт» сообщило, что россияне при поддержке «Кулибин-клуба» создали беспилотник «Зефир-М», способный зависать в воздухе до 24 часов.