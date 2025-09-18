Келин: Миротворческую роль на Украине должны играть ООН, а не НАТО

Миротворческую роль на Украине должны выполнять исключительно силы ООН. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью LBC.

«Силы НАТО не могут играть никакой миротворческой роли. Эту роль может выполнять только Организация Объединенных Наций (ООН), и только они», — сказал дипломат. В частности, он отметил, что гарантии безопасности в рамках возможного соглашения, по его мнению, должны предоставлять члены Совета Безопасности ООН.

При этом Келин подчеркнул, что Москва не допустит какого-либо контингента стран НАТО на территории Украины. «Мы не пойдем на это соглашение, на этот тип соглашения, которое будет предусматривать присутствие баз НАТО, войск НАТО на территории Украины», — добавил политик.

Ранее российский посол в Лондоне заявлял, что Россия не заинтересована в конфронтации со странами НАТО. «Еще раз подтверждаем отсутствие с российской стороны какой-либо заинтересованности в эскалации напряженности в отношениях с Польшей или НАТО», — указали в посольстве.