Семья россиян заразилась опасной для жизни инфекцией во время отдыха в ЮАР

Семья российских туристов из трех человек заразилась опасной для жизни инфекцией во время отдыха в Кейптауне, ЮАР. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что пара москвичей с пятилетним ребенком отправилась на морскую экскурсию во время отпуска. Спустя сутки отдыхающие обнаружили на теле комариные укусы, а еще позже начали жаловаться на самочувствие. В числе симптомов были высокая температура и озноб. Местный врач выявил у них малярию и прописал лечение специальным препаратом.

Москвичи хотели отправиться на родину сразу после неприятных новостей, однако другие туристы объяснили им, что в России нет лекарств для лечения малярии. В настоящее время семья уже пошла на поправку, но есть риск повторного заражения. Если не сделать прививку, россияне могут не выжить.

Ранее другой российский турист чуть не лишился жизни после отпуска на Шри-Ланке из-за укуса комара. Уточняется, что 28-летний отдыхающий Евгений прилетел в московский аэропорт и сразу оказался в больнице с лихорадкой денге.