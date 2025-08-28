Российский турист чуть не лишился жизни после укуса комара на Шри-Ланке

Mash: Российский турист прилетел с Шри-Ланки и оказался в больнице с лихорадкой

Российский турист чуть не лишился жизни после отпуска на Шри-Ланке из-за укуса комара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 28-летний отдыхающий Евгений прилетел в московский аэропорт и сразу оказался в больнице с лихорадкой денге. Он жаловался на озноб, головную боль, ломоту в суставах и температуру около 40 градусов. Больному назначили курс капельниц, после которых ему стало лучше.

Ранее россиянка описала симптомы лихорадки чикунгунья. Тогда женщина жаловалась на температуру до 40 градусов и сильные боли в суставах.

