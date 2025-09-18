Школьница два месяца ухаживала за раненым в ДНР после удара ВСУ

17-летняя школьница из Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) больше двух месяцев заботилась за горожанином, который был ранен в ногу из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам девушки, дрон скинул «что-то очень яркое», от чего на одной из территорий вспыхнуло дерево, а мужчина подумал, что загорелся дом. Когда он вышел, вражеский летательный аппарат «сопроводил до угла», а затем скинул мину, утверждает школьница. Пострадавшему пробило ногу насквозь.

«Мы (с супругой пострадавшего — прим. «Ленты.ру») его лечили очень долго... его когда эвакуировали уже, прошло пять недель», — рассказала журналистам подросток.

Как отметила девушка, благодаря уходу за раной мужчине удалось сохранить ногу, несмотря на то, что он долго не мог получить полноценную медицинскую помощь. К настоящему моменту местный житель уже восстановился.

Ранее жители Курахово пожаловались на то, что бойцы ВСУ обворовывали их. По словам очевидцев, эти случаи происходили еще до начала специальной военной операции в 2022 году, когда украинские солдаты отнимали имущество у населения. Если же бойцы узнавали, что тот или иной житель выражает симпатию России, то в его доме устраивали погром.