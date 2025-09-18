Бывший СССР
12:18, 18 сентября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный заявил о трехкратном преимуществе ВС России над ВСУ

Военный Матвийчук: На сегодняшний день ВС РФ в три раза сильнее ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На данный момент Вооруженные силы России (ВС РФ) в три раза сильнее Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО), отметил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так о силах армий специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Если мы подведем итог противостояния к сегодняшнему дню, армия России приблизительно в три раза сильнее армии Украины в технологичном превосходстве. В личном составе наша армия и армия Украины практически один к одному. Но моральный перевес на стороне России, так как мы везде наступаем», — рассказал Матвийчук.

Военный специалист отметил, что украинская армия деморализована огромными потерями.

«Отсутствие должного финансирования, должного материального снабжения приводят к тому, что многие части ВСУ отказываются выполнять боевые задачи или выполняют их не в полную силу», — добавил он.

Я бы полностью резюмировал так: наша армия является абсолютно превосходной воинской силой. То, что противник еще цепляется за какие-то районы местности, объясняется чистейшей воды пропагандой и жесточайшим давлением с Запада

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска прорвали оборону ВСУ в населенном пункте Ямполь Донецкой народной республики.

Также Российская армия взяла под полный контроль участок административной границы Луганской народной республики.

    Все новости