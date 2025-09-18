Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:26, 18 сентября 2025Бывший СССР

Российские войска прорвали оборону ВСУ в ДНР

Кимаковский: ВС России прорвали оборону ВСУ в Ямполе в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Донецкой народной республики (ДНР) Ямполь. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Наши штурмовые группы смогли прорвать оборону противника в Ямполе, но там идут ожесточенные бои», — сказал он.

Ранее Армия России взяла под полный контроль участок административной границы Луганской народной республики (ЛНР). Военный эксперт Андрей Марочко также заявил, что российские войска продвинулись в районе Ямполя.

До этого Вооруженные силы России продвинулись в пригороде Константиновки в ДНР. Отмечается, что информация о взятии ими населенного пункта является недостоверной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все рухнуло». Спецпредставитель Путина заявил о начале «обезлюживания» Финляндии из-за разрыва связей с Россией

    Китай протестирует перевозки через Северный морской путь

    Врач предостерег от сна в одной популярной позе

    В Госдуме дали совет одиноким россиянкам по поиску мужей

    Раскрыты траты Петросяна на празднование 80-летия

    Задача про беспилотник попала в российский учебник математики

    Российские войска прорвали оборону ВСУ в ДНР

    Охотившийся на мирных россиян командир взвода украинских дронов услышал приговор

    Стало известно о новом деле осужденного за коррупцию бывшего российского министра

    Народная артистка России назвала себя нищей и призвала повысить пенсии актерам и певцам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости