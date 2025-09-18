Кимаковский: ВС России прорвали оборону ВСУ в Ямполе в ДНР

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Донецкой народной республики (ДНР) Ямполь. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Наши штурмовые группы смогли прорвать оборону противника в Ямполе, но там идут ожесточенные бои», — сказал он.

Ранее Армия России взяла под полный контроль участок административной границы Луганской народной республики (ЛНР). Военный эксперт Андрей Марочко также заявил, что российские войска продвинулись в районе Ямполя.

До этого Вооруженные силы России продвинулись в пригороде Константиновки в ДНР. Отмечается, что информация о взятии ими населенного пункта является недостоверной.