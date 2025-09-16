Бывший СССР
ВС России продвинулись у Константиновки

ВС России продвинулись у Константиновки в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в пригороде Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

По словам его источника, на константиновском направлении идут ожесточенные бои, украинские войска пытаются контратаковать. Авторы канала отметили, что информация о взятии под контроль ВС России части Константиновки является преждевременной.

Ранее стало известно о штурме ВС России позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Константиновки. Также российские подразделения атакуют ВСУ за Нелеповкой и в районе Катериновки.

До этого ВСУ стали массово покидать позиции у Константиновки. Российский военнослужащий с позывным Вестер объяснил происходящее нехваткой личного состава в украинских войсках.

