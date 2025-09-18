Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:34, 18 сентября 2025Силовые структуры

Следователи смогут быстрее получать данные для расследования дел

В СК появится отдел по вопросам связи и защиты информации под началом Корпусова
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Следственном комитете (СК) России будет создано подразделение по вопросам информационных технологий, связи и защиты информации. Об этом в ходе оперативного совещания заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин, сообщает РИА Новости.

Глава СК подчеркнул важность повышения эффективности работы по раскрытию и расследованию преступлений. Он заявил, что в ведомстве уже оборудовали ряд автоматизированных рабочих мест для быстрого получения информация из других ведомств — эти данные будут использоваться для расследования уголовных дел.

Курировать работу нового подразделения будет глава главного военного следственного управления СК РФ Константин Корпусов.

Ранее российские следователи, криминалисты и эксперты ускорили работу по идентификации погибших в зоне специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп разочаровался в Путине

    Глава российского села прокомментировал ситуацию с не знающими его в лицо жителями

    Путин оценил поставки боевой авиации для СВО

    Путин предостерег от раздачи денег россиянам

    Путин напомнил о Сталине

    Женщина ударила аллигатора в глаз и спасла щенка из его пасти

    Россиянам назвали самые модные вещи осени-2025

    Российская школьница попала в аферу при покупке игровых монет

    Трамп похвастался урегулированием конфликта «Абербайджана и Албании»

    Работа над затонувшим в российском озере вездеходе с геологами попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости