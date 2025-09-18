Следователи смогут быстрее получать данные для расследования дел

В СК появится отдел по вопросам связи и защиты информации под началом Корпусова

В Следственном комитете (СК) России будет создано подразделение по вопросам информационных технологий, связи и защиты информации. Об этом в ходе оперативного совещания заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин, сообщает РИА Новости.

Глава СК подчеркнул важность повышения эффективности работы по раскрытию и расследованию преступлений. Он заявил, что в ведомстве уже оборудовали ряд автоматизированных рабочих мест для быстрого получения информация из других ведомств — эти данные будут использоваться для расследования уголовных дел.

Курировать работу нового подразделения будет глава главного военного следственного управления СК РФ Константин Корпусов.

Ранее российские следователи, криминалисты и эксперты ускорили работу по идентификации погибших в зоне специальной военной операции.