Священник рассказал о замироточившей в руках бойцов СВО иконе

Иерей Шабалов рассказал замироточившей в руках бойцов СВО иконе

Священник Георгий Шабалов рассказал о замироточившей на СВО иконе. Интервью с иереем Русской православной церкви (РПЦ) опубликовал Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА».

По его словам, это произошло со списком бачуринской иконы. «Бойцы берут икону [в руки] (...) — и, раз, начинает елей, миро истекать», — сказал Шабалов.

Священнослужитель заявил, что этот случай не удивил бойцов. Он объяснил это большим количеством «чудес», происходящих в бою.

Ранее участник спецоперации показал икону, которая, как утверждается солдат, спасла ему жизнь. Боец достал из каски пробившую ее пулю. Затем он перевернул каску — в том месте, где была остановлена пуля, была вложена двусторонняя икона.