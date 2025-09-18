Мир
В Афганистане отключили интернет для «предотвращения безнравственности»

AP: В Афганистане под предлогом борьбы с безнравственностью отключили интернет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Saifurahman Safi / XinHua / Global Look Press

В Афганистане под предлогом «предотвращения безнравственности» запретили оптоволоконный интернет в провинции Балх. Соответствующее решение принял лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада, передает Associated Press.

Утверждается, что государственные учреждения и жилые дома остались без Wi-Fi. По словам представителя властей провинции Хаджи Аттаулла Заида, сейчас в регионе работает лишь мобильная сеть.

«В стране будет построена альтернатива для удовлетворения потребностей», — подчеркнул он. Заид не объяснил, будут ли ограничения распространяться на другие провинции Афганистана.

Ранее сообщалось, что власти Афганистана отключили оптоволоконный интернет по меньшей мере в шести провинциях. По словам местных жителей, интернет был отключен не только в Балхе, но и в Кандагаре, Гильменде, Герате, Урузгане и Нимрозе.

