Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
00:52, 18 сентября 2025Путешествия

В Дубае построили самый высокий в мире отель

Отель с рекордной в мире высотой откроют в Дубае
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

82-этажная гостиница откроет свои двери в Дубае в ноябре 2025 года. Отель станет самым высоким в мире, о чем сообщило правительство Дубая на странице в социальной сети Х.

Как говорится в сообщении, объект станет новым символом города. Высота комплекса, расположенного в районе Dubai Marina, достигает 377 метров. Сейчас самой высокой гостиницей мира считается отель Gevora высотой 356 метров, который также возведен в Дубае.

Ранее россияне раскрыли свои планы на новогодние поездки. Популярнейшими направлениями для отдыха стали Таиланд, Беларусь, Турция, ОАЭ и Италия. Если анализировать данные по внутреннему туризму, топ списка возглавляют Краснодарский край, Карачаево-Черкесская республика и Калининградская область.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наступают на всех направлениях». Начальник Генштаба раскрыл успехи Российской армии в зоне спецоперации

    Раскрыто меню Трампа в Великобритании

    Умер обвиняемый в коррупции бывший мэр Вологды

    Президент Бразилии высказался о Трампе

    Вскрылся главный страх обвиняемого в убийстве соратника Трампа

    Трамп отменил одно решение Байдена

    Эмили Ратаковски показала на камеру откровенное декольте

    В Дубае построили самый высокий в мире отель

    Трампу поставили гигантский золотой памятник в Вашингтоне

    Канада выдвинула требование находящимся в стране украинцам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости