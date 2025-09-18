В МЧС предупредили о полутораметровой волне на Камчатке

МЧС: У мыса Лопатка ожидается волна до 1,5 метра

Возле мыса Лопатка ожидается подход волны, высота которой составит до 1,5 метра. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в селе Никольское и поселке Усть-Камчатск ожидается подход волны высотой до 0,5 метра. В свою очередь, в Петропавловске-Камчатском ожидается волна до 0,1 метра.

«Не подходите близко к воде!» — предупредили в МЧС.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что по восточному побережью полуострова Камчатка объявили угрозу цунами после того, как в регионе произошло землетрясение магнитудой 7,2.