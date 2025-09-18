Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:58, 18 сентября 2025Россия

В МЧС предупредили о полутораметровой волне на Камчатке

МЧС: У мыса Лопатка ожидается волна до 1,5 метра
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Возле мыса Лопатка ожидается подход волны, высота которой составит до 1,5 метра. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в селе Никольское и поселке Усть-Камчатск ожидается подход волны высотой до 0,5 метра. В свою очередь, в Петропавловске-Камчатском ожидается волна до 0,1 метра.

«Не подходите близко к воде!» — предупредили в МЧС.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что по восточному побережью полуострова Камчатка объявили угрозу цунами после того, как в регионе произошло землетрясение магнитудой 7,2.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ну какой будет результат?» Путин объяснил, почему нельзя напечатать денег и раздать россиянам

    Путин допустил возможность переименования Волгограда в Сталинград

    В МЧС предупредили о полутораметровой волне на Камчатке

    Захарова прокомментировала информацию о недвижимости Умерова в США

    Москвичам назвали сроки первого снегопада

    Служба госбезопасности Латвии высказалась о задержании экс-депутата Росликова

    На Камчатке объявили угрозу цунами

    В Польше заявили о новой активности дронов на границе

    На пляже в Латвии нашли обломки российского дрона

    Собянин призвал пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости