В МИД описали принципы Зеленского словами «очередной цирковой номер»

Украинский лидер Владимир Зеленский требует перемирия перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, Москва не готова пойти на это. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра», видео публикует российское внешнеполитическое ведомство.
«Зеленский выдвигает принцип "перемирие и сразу встреча лидеров", рассчитывая "сыграть очередной цирковой номер", Россия на это пойти не может», — подчеркнул он.
Министр также отметил, что Россия готова искать компромиссы по урегулированию конфликта на Украине при условии, что законные интересы Москвы в сфере безопасности будут обеспечены
Ранее Зеленский отклонил приглашение Путина провести переговоры о мирном урегулировании конфликта в Москве.