Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:11, 18 сентября 2025Бывший СССР

В МИД описали принципы Зеленского словами «очередной цирковой номер»

Лавров: Россия не готова пойти на выдвигаемые Зеленским требования
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский требует перемирия перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, Москва не готова пойти на это. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра», видео публикует российское внешнеполитическое ведомство.

«Зеленский выдвигает принцип "перемирие и сразу встреча лидеров", рассчитывая "сыграть очередной цирковой номер", Россия на это пойти не может», — подчеркнул он.

Министр также отметил, что Россия готова искать компромиссы по урегулированию конфликта на Украине при условии, что законные интересы Москвы в сфере безопасности будут обеспечены

Ранее Зеленский отклонил приглашение Путина провести переговоры о мирном урегулировании конфликта в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о смене в руководстве России

    Путин призвал избегать замалчивания проблем в сфере миграции

    Стало известно о принятии Путиным решения по главе Генштаба

    В России назвали цель поездки Зеленского в ДНР

    Известный американский рэпер изменил тур по США ради концерта в Москве

    Россияне массово обеспокоились ЖКУ

    Диетолог подсказал неожиданный метод подавить аппетит

    Названа распространенная ошибка при сушке одежды

    Международные резервы России впервые превысили 700 миллиардов долларов

    Раскрыты подробности грандиозного музыкального события

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости