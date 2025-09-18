В МИД описали принципы Зеленского словами «очередной цирковой номер»

Лавров: Россия не готова пойти на выдвигаемые Зеленским требования

Украинский лидер Владимир Зеленский требует перемирия перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, Москва не готова пойти на это. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра», видео публикует российское внешнеполитическое ведомство.

«Зеленский выдвигает принцип "перемирие и сразу встреча лидеров", рассчитывая "сыграть очередной цирковой номер", Россия на это пойти не может», — подчеркнул он.

Министр также отметил, что Россия готова искать компромиссы по урегулированию конфликта на Украине при условии, что законные интересы Москвы в сфере безопасности будут обеспечены

Ранее Зеленский отклонил приглашение Путина провести переговоры о мирном урегулировании конфликта в Москве.