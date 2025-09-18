В МИД сделали заявление о российско-армянских отношениях

Захарова: Отношения России и Армении основываются на суверенном равенстве

Отношения России и Армении основываются на принципах суверенного равенства. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает корреспондент «Лента.ру».

«Мы относимся к отношениям между Ереваном и Москвой с позиции суверенного равенства», — прокомментировала она.

По словам Захаровой, в информационном поле Армении слышны заявления, что Россия считает республику «чуть ли не разменной монетой». Дипломат опровергла эту информацию, отметив, что российские официальные лица никогда не высказывались в подобном ключе.

Ранее почетный консул Армении и заслуженный строитель России Абрам Овеян призвал армянские диаспоры РФ принять активное участие в едином дне голосования. Он подчеркнул, что комфортная деловая и общественная среда в России помогает его соотечественникам самореализовываться.