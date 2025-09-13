Овеян призвал армянские диаспоры принять участие в едином дне голосования в РФ

Почетный консул Армении и заслуженный строитель России Абрам Овеян призвал армянские диаспоры РФ принять активное участие в едином дне голосования. В разговоре с новостным агрегатором СМИ2 он отметил, что таким образом его соотечественники смогут поддерживать демократический вектор страны, на территории которой живут.

«Мы уже давно живем в России, которая помогает нам применять лучший опыт на исторической Родине. Поэтому наш долг — поддерживать демократический вектор России, где мы строим, лечим, преподаем в школах и вузах, вносим вклад в науку», — подчеркнул Овеян, призвав прийти на избирательные участки в ближайшие выходные.

Почетный консул Армении подчеркнул, что комфортная деловая и общественная среда в России помогает его соотечественникам самореализовываться. Он также указал на важность явки на выборы после саммита ШОС, выступающего за формирование многополярного мироустройства, в рамках которого никто ни над кем не доминирует и не навязывает свои взгляды или идеи.

Практика же безразличия к выборам, предупредил Овеян, ведет к хаосу и войнам. «Поэтому мы, как мост между двумя странами, не имеем права оставаться в стороне», — заключил он.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала о «довольно приличной явке» на выборах.