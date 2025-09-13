Глава ЦИК рассказала о «довольно приличной явке» на выборах

Памфилова: В голосовании в регионах России приняли участие 10 миллионов человек

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в голосовании в регионах России приняли участие уже около 10 миллионов человек. Ее слова приводит ТАСС.

«На текущий момент по всей стране по всем уровням выборов проголосовало уже около 10 миллионов человек, то есть довольно приличная явка», — сказала глава комиссии.

Ранее Памфилова заявила, что с момента начала Единого дня голосования на инфраструктуру ЦИК было совершено более 130 тысяч хакерских атак.

С 12 по 14 сентября в России проходит Единый день голосования. Он включает выборы глав 21 субъекта Федерации, депутатов законодательных собраний и органов местного самоуправления.