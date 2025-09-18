Экономика
В Москве прошел пик бабьего лета

Синоптик Тишковец: Пик бабьего лета в Москве пришелся на 16 сентября
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Во вторник, 16 сентября, в Москве прошел пик бабьего лета. Об этом рассказал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, этот день в мегаполисе стал самым теплым с начала сентября — столбики термометров на метеостанции ВДНХ показали плюс 23,3 градуса.

«Еще теплее было на метеостанции МГУ (плюс 23,4 градуса), а в центре столицы, на Балчуге, воздух прогрелся, как это обычно бывает в самый разгар лета, до плюс 24,6 градуса», — добавил Тишковец.

При этом с 17 сентября температурный фон в регионе начал снижаться. На предстоящей неделе, по прогнозам метеоролога, в Москве начнется золотая осень. Этот период должен продлиться до 14 октября.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что бабье лето в Москве продлится до 17 сентября. До этого времени погода будет определяться устойчивым антициклоном, а температура воздуха не опустится ниже плюс 17-22 градусов.

