В Нальчике провели религиозный форум

В КБР провели религиозный форум «Традиционные мазхабы — основа стабильности»
Карина Черных
Карина Черных

Кадр: «Вести КБР»

В Нальчике провели межрегиональный религиозный форум «Традиционные мазхабы — основа стабильности». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Известно, что мероприятие стало частью проекта «Защитники мазхаба», который разработали в Духовном управлении мусульман Кабардино-Балкарии. В нем участвуют представители Духовных управлений и исламских учебных заведений Северного Кавказа, власти, общественные деятели и молодежь.

Перед началом форума состоялась коллективная молитва с участием заместителей муфтиев республик Северного Кавказа и Калмыкии, преподавателей исламских учебных заведений, имамов, общественников и гостей фестиваля.

Главная тема обсуждения — «Традиционный мазхаб — основа стабильности». Слово «мазхаб» арабского происхождения, в исламе обозначает школу шариатского права. Наиболее распространены четыре, одна из которых — ханафитская. Она сформировалась на основе учения Абу Ханифы — именно ее постулаты проповедуют в регионах России и в Кабардино-Балкарии в частности.

Ранее стало известно, что Кабардино-Балкария перевыполнила план по производству одного продукта.

    Обсудить
