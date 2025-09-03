Моя страна
Кабардино-Балкария перевыполнила план по производству одного продукта

Кабардино-Балкария перевыполнила план по производству молока в 2025 году
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Кабардино-Балкария перевыполнила план по производству одного продукта. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Выяснилось, что за первые шесть месяцев 2025 года в республике произвели больше четверти миллиона тонн молока. Лучшие показатели оказались в Баксанском районе — в хозяйствах муниципалитета надоили больше 50 тысяч тонн молока.

На втором месте по объемам производства — Зольский район с показателем свыше 45 тысяч тонн. Замыкает тройку лидеров Черекский район, где животноводы всех форм собственности произвели около 30 тысяч тонн продукта.

Отмечается, что на указанные территории приходится почти половина объема всего молока, произведенного в республике с января по июнь текущего года.

В июле стало известно, что в Кабардино-Балкарии появится пеший маршрут протяженностью около 300 километров.

