В очередном российском аэропорту ввели ограничения на полеты

В аэропорту Оренбурга ввели ограничения на полеты
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В очередном российском аэропорту 18 сентября ввели ограничения на полеты — речь идет об авиагавани Оренбурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Представитель Росавиации».

Уточняется, что запрет на прилеты и вылеты был введен для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 18 сентября временные ограничения также вводились в аэропорту Волгограда на фоне атаки беспилотников. Позднее они были отменены.

По данным Минобороны России, над Волгоградской областью сбили 11 беспилотников. Еще 23 дрона перехватили над Ростовской областью, 5 — над Курской областью, 3 — над Крымом, и 1 — над Белгородской областью.

