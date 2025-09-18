Наука и техника
00:31, 18 сентября 2025Наука и техника

В Польше порассуждали о российском «Терминаторе» не базе «Арматы»

Defence24: Использование шасси «Арматы» для новой БМПТ повысит универсальность
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Перспективная боевая машина поддержки танков (БМПТ), которую могут построить с использованием гусеничной платформы «Армата», станет более универсальной. О возможностях российской БМПТ порассуждало польское издание Defence24.

В публикации обратили внимание на интервью гендиректора «Уралвагонзавода» Александра Потапова, который рассказал о возможной концепции перспективной БМПТ. По его словам, базой для новой модели может стать боевая машина пехоты (БМП) Т-15, построенная на шасси «Армата». БМП может получить другой боевой модуль.

Как пишет издание, одним из изъянов серийной БМПТ «Терминатор» является отсутствие десантного отделения. «Поэтому применение корпуса БМП Т-15 значительно повысило бы универсальность и гибкость конструкции», — говорится в материале.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

Тяжелую БМП Т-15 впервые представили на параде Победы в Москве в 2015 году. Машина весом более 50 тонн может нести боевой модуль с автоматической пушкой калибра 30 («Бумеранг-БМ») или 57 (АУ220М «Байкал») миллиметров и ракетами.

В мае наводчик-оператор БМПТ рассказал, что «Терминатор» выдержал восемь попаданий дронов-камикадзе и два удара противотанковыми управляемыми ракетами в зоне спецоперации.

