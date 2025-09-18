Россия
15:02, 18 сентября 2025Россия

В России у подростка остановилось сердце после тренировки по самбо

В Воронежской области у подростка остановилось сердце после тренировки по самбо
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Воронежской области у подростка, который занимался самбо, после тренировки остановилось сердце. Об этом сообщил Минздрав российского региона в Telegram-канале.

13-летнему подростку стало плохо в спорткомплексе «Северная арена» в Осторожском районе. Когда туда прибыли медики, состояние мальчика было тяжелым: у него были температура 40 градусов и судороги.

Пострадавшего доставили в больницу, где он был в сознании и разговаривал. Врачи оценивали его состояние как тяжелое из-за дыхательной недостаточности и судорожного синдрома. В больнице у ребенка остановилось сердце, он не выжил.

«Ребенок занимался в секции более двух лет, имел медицинский допуск к занятиям. На момент, когда ему стало плохо, физической нагрузки не получал», — говорится в сообщении.

Ранее в Дагестане у 10-летнего мальчика из Бабаюртовского района после тренировки по вольной борьбе остановилось сердце. Спортсмену стало плохо во время занятий. Мальчика доставили в больницу Махачкалы, однако спасти его врачам не удалось.

    Все новости