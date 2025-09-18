Россия
В Совфеде напомнили Польше об истории после заявлений о размещении ядерного оружия

Сенатор Пушков назвал фарсом заявления Польши о размещении ядерного оружия
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Заявления президента Польши Кароля Навроцкого о размещении ядерного оружия на территории страны выглядят как фарс. Об этом, напоминая Варшаве об исторических событиях, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Чрезмерные амбиции исторически всегда губили Польшу. Тогда это были национальные трагедии, а сегодня все это выглядит как фарс», — написал парламентарий.

По его словам, Навроцкий либо не понимает, о чем говорит, либо сознательно вводит в заблуждение поляков. Никто, как отметил Пушков, не даст Варшаве создать собственное ядерное оружие. В случае, если на территории Польши разместят иностранное ядерное оружие, государство не будет обладать собственным ядерным потенциалом, так как перемещение и контроль вооружения будут осуществляться сторонним государством.

Навроцкий ранее заявил, что республика должна иметь возможность размещать иностранное ядерное оружие на своей территории. По его мнению, Польша должна иметь свои «ядерные мощности». В Госдуме, комментируя его слова, назвали высказывание польского президента агрессивными и безответственными. Польский глава своими призывами добивается не безопасности Польши, а ее уничтожения ответным ударом, подчеркивал парламентарий Леонид Ивлев.

