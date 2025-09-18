Россия
02:48, 18 сентября 2025Россия

В Госдуме прокомментировали слова президента Польши о ядерном оружии

Депутат Ивлев: Слова президента Польши о ядерном оружии безответственны
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий. Фото: Yauhen Yerchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Слова президента Польши Кароля Навроцкого о ядерном оружии являются агрессивными и безответственными. Такой комментарий дал депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в интервью РИА Новости.

«Сезонные изменения природы вызывают порой серьезные когнитивные проблемы в сознании политиков, руки которых начинают тянуться к ядерному оружию. Судя по крайне безответственному и агрессивному заявлению Навроцкого, осень на берегах Вислы действительно настала», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что польский глава своими призывами добивается не безопасности Польши, а ее уничтожение ответным ударом.

Ранее Навроцкий заявил, что республика должна иметь возможность размещать иностранное ядерное оружие на своей территории. По его мнению, Польша должна иметь свои «ядерные мощности».

