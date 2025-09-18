Мир
В США убили трех полицейских

Комиссар Пэрис: Трое полицейских погибли при стрельбе в Пенсильвании
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Трое стражей правопорядка погибли при стрельбе в Пенсильвании. Еще двое получили ранения, приводит РИА Новости слова комиссара полиции округа Криса Пэриса.

По информации полиции, преступник, открывший огонь по правоохранителям, мертв. Двое полицейских сейчас находятся в больнице. Их состояние врачи расценивают как критическое, но стабильное.

Как выяснилось, в сотрудников полиции начали стрелять, когда они пришли по адресу с судебным ордером.

В августе стало известно, что в одном из баров штата Монтана произошла массовая стрельба. Погибли несколько человек. За ситуацию взялись в стражи порядка, которые начали рассылать ориентировки на предполагаемого стрелка.

