В США убили трех полицейских

Комиссар Пэрис: Трое полицейских погибли при стрельбе в Пенсильвании

Трое стражей правопорядка погибли при стрельбе в Пенсильвании. Еще двое получили ранения, приводит РИА Новости слова комиссара полиции округа Криса Пэриса.

По информации полиции, преступник, открывший огонь по правоохранителям, мертв. Двое полицейских сейчас находятся в больнице. Их состояние врачи расценивают как критическое, но стабильное.

Как выяснилось, в сотрудников полиции начали стрелять, когда они пришли по адресу с судебным ордером.

